Chirurgin kam Geldkuvert abhanden: Raub erfunden

Die Ärztin hatte am 9. Februar in einer Klinik einen operativen Eingriff durchgeführt, für den sie ein Honorar in Höhe von 8200 Euro erhielt. Das Geldkuvert ließ sie dann allerdings liegen, erst mit einiger zeitlicher Verzögerung bemerkte sie, dass sie es nicht in ihre Handtasche gegeben hatte. Sofort gestartete Bemühungen, doch noch an ihr Honorar zu kommen, verliefen im Sand. Das Kuvert war verschwunden. „Es ist definitiv gestohlen worden“, hielt die Ärztin nun im Grauen Haus fest.