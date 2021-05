EM-Vormittagssession brachte keinen OSV-Aufstieg

In der Vormittagssession bei den Beckenbewerben der Schwimm-Europameisterschaften in Budapest hat kein österreichischer Teilnehmer den Aufstieg in das Halbfinale geschafft. Über 100 m Rücken verpassten Lena Grabowski als 26. (1:01,82) und Caroline Pilhatsch als 40. (1:03,05) das Weiterkommen. Pilhatsch war am Mittwoch als Vierte im Finale über 50 m Rücken wegen einer zu langen Tauchphase disqualifiziert worden.