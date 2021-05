Griller fing Feuer: Mann von Stichflamme verletzt

In Bischofshofen ist am Mittwochabend ein 63-jähriger Mann beim Grillen verletzt worden. Der Einheimische hatte laut Polizeibericht auf seiner Terrasse eine Propangasflasche an einen Gasgriller angeschlossen. Dabei verklemmte sich der Schlauch. Als der Mann die Flasche darum drehte, trat Gas aus und die Gasflasche fing Feuer.