Bitcoin-Wertverfall keine Gefahr fürs Finanzsystem

Kryptomarkt eingebrochen

Erst am Mittwoch war die nach Marktanteil größte Digitalwährung Bitcoin auf der Handelsplattform Bitstamp zeitweilig um 25 Prozent bis auf 30.066 US-Dollar abgesackt, das niedrigste Niveau seit Ende Jänner. Am Nachmittag konnte der Bitcoin die Verluste zwar wieder deutlich eingrenzen und erholte sich bis auf 37.000 Dollar, das sind aber immer noch rund 15 Prozent weniger als am Vortag. Die Digitalwährung entfernte sich damit deutlich vom Rekordhoch, das Mitte April bei knapp 65.000 Dollar erreicht worden war.