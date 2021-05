Trimmel: Viel Qualität auf und neben dem Platz

Mit 34 ist Christopher Trimmel nach Andi Ulmer (35) zweitältester Spieler im vorläufigen 30-Mann-Kader. Und der Burgenländer hat sehr gute Chancen auf seine erste EM. In der Saison 2019/20 bereitete er für Union Berlin zehn Treffer vor. Bei der Samstag zu Ende gehenden Spielzeit stehen sein erstes Bundesliga-Tor (im März gegen Köln) und neun Assists in der Statistik. Bei den Standards ist „Trimbo“ in Europa führend. Auch im Nationalteam legte Trimmel schon ein Tor auf - beim 3:0 in Luxemburg im November per Corner. Dazu hat der Union-Kapitän große menschliche Qualitäten: „Das Wichtigste ist gute Stimmung in der Kabine. Ich behandle jeden gleich. Egal, ob Star oder Junger. Und ich muss die Bindung zwischen Team und Trainerstab halten.“ Lehrmeister war Steffen Hofmann bei Rapid: „Er war in Drucksituationen immer die Ruhe in Person.“ Trimmel ist ebenfalls eine sehr gefestigte Persönlichkeit. Viele Spieler schauen zu ihm auf, interessieren sich für seinen Job als Tätowierer: „Seit zwei Jahren habe ich ein Gewerbe. Es ist toll, dass ich auch das zum Beruf machen konnte.“