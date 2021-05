ÖFB-Team: Das ist Fodas Kader für die Mission EURO

Der Fahrplan

In Bad Tatzmannsdorf startet in der kommenden Woche die Vorbereitung des ÖFB-Teams. Vom 27. Mai bis 1. Juni weilt die Mannschaft im Südburgenland, dann geht es nach Middlesbrough, wo am 2. Juni das Testspiel gegen England steigt. Nach der Rückkehr beziehen David Alaba und Co. in Wien Quartier, am 6. Juni steht im Happel-Stadion die EM-Generalprobe gegen die Slowakei auf dem Programm.