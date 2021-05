Paukenschlag! Weltmeister Khedira beendet Karriere

Für die Hertha spielte er in dieser Saison etwas mehr als 300 Minuten, in acht von 14 möglichen Partien war er dabei. Die volle Distanz stand er nie auf dem Platz. Die letzte Möglichkeit dazu bietet sich am Samstag zum Bundesliga-Abschluss gegen 1899 Hoffenheim. Fitnessproblem und Verletzungsrisiko, das waren schon die Argumente der Zweifler, als Khedira im Winter in die Hauptstadt kam. In Turin hatte er in eineinhalb Jahren nur einmal gespielt, nachdem er sich unter anderem einer Herzoperation unterziehen musste.