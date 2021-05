Urlaub am Bauernhof boomt wie noch nie

Mit dem Projekt „Schräge Nächte für bunte Vögel“ kreierten heuer außerdem vier Kärntner Bauernhöfe komplett neu gedachte Urlaubsformen mit einzigartigen Übernachtungserlebnissen. So kann man voraussichtlich ab Juli bei Familie Kronhofer in Hermagor in einer überdimensionalen Bienenwabe einchecken und bei Familie Zeilinger in Himmelberg komfortabel im Stall (Stallet) wohnen. Am Familienbauernhof Mesner im Lesachtal gibt es ab Herbst Urlaub im Urhof-Chalet, Familie Rittler wird in Bad St. Leonhard Wohnen am Fischteich ermöglichen.