Altstar Dani Alves: Comeback mit 38 Jahren

Der spielt mittlerweile wieder in seiner Heimat. Dani ist Kapitän beim FC Sao Paulo. Dortin wechselte er 2019 von PSG. Seine erfolgreichste Zeit erlebte er aber beim FC Barcelona. Mit den Katalanen gewann er in seiner Zeit von 2008 bis 2016 dreimal die Champions League, sechsmal die Meisterschaft, viermal den Pokal - und das ist nur eine Auswahl seiner insgesamt 23 (!) Trophäen, die er mit Barca holte. Auch mit Sevilla, Juventus und PSG feierte er große Erfolge. Und vielleicht folgt in seiner so erfolgreichen Karriere ja noch ein großer Titel mit der brasilianischen Nationalmannschaft.