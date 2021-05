Wiener Wirte erhalten digitales Registrierungstool

Mit den anstehenden Öffnungsschritten am Mittwoch geht auch eine begleitende Registrierung der Gäste in Lokalen einher. In Wien wird den rund 9000 Gastronomie- und Kaffeehausbetrieben zu diesem Zweck ein digitales Tool zur Verfügung gestellt, wie die Wirtschaftskammer Wien am Montag ankündigte. Die Anwendung ist kostenlos und wurde in Abstimmung mit der Stadt entwickelt.