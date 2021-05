23 Neuinfektionen in Kärnten, ein Todesfall

Die Corona-Infektionszahlen sind in Kärnten auch am Montag rückläufig gewesen. Die Anzahl der aktiv Infizierten im Bundesland liegt derzeit bei 586. An den vergangenen beiden Montagen hatte es 31 und 62 Neuinfektionen gegeben. Im Durchschnitt steckten sich in der vergangenen Woche jeden Tag 55 Menschen neu mit dem Coronavirus an. Die Sieben-Tage-Inzidenz, berechnet anhand der täglichen Zahlen, sank auf 69.