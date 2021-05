Vorfreude auf das Leben

Zigarren-Rauchen mit Fidel Castro

Das Konzept ging auf. Rogners Thermenlandschaft machte die damals ärmste Gemeinde zu einem anerkannten Kurort über die Landesgrenzen hinaus. Mit seinem Lebenswerk ist der Inhaber auch durch dasselbe Geburtsdatum am 10. Mai verbunden. Vergangene Woche wurde Rogner 80. „Weiterhin so jung und dynamisch“ will der umtriebige Unternehmer, der in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen ist, bleiben.