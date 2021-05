Neuer Erzählband über fünf Frauenschicksale

Fünf Erzählungen, fünf Frauenschicksale

In allen fünf Erzählungen in „Dein Schatten tanzt in der Küche“ beschreibt sie Frauen, die sich wie Darya von gesellschaftlichen Erwartungen befreien müssen, um ein Leben leben zu können, „dass es mir wert ist, gelebt zu werden.“ So erzählt Frischmuth etwa auch von Amelie, einer Schauspielerin, die mit 70 Jahren immer noch in prekären Verhältnissen lebt und keine Lust mehr auf Selbstinszenierungen hat. Oder von Doris, die endlich den Klammern ihres dominanten Ex-Verlobten zu entkommen versucht.