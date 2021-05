BMW-Fahrer kracht in Geschäftslokal

Am frühen Samstagmorgen krachte in der Saint-Julien-Straße ein junger BMW-Fahrer in ein Geschäftslokal: Gegen fünf 05.00 Uhr nickte der 20-Jährige laut eigenen Angaben am Steuer seines Wagens ein und raste in die Auslage des Büroartikelhändlers Abraham in der Elisabeth-Vorstadt (Salzburg-Stadt).