Hallein, Oberalm: Ausfahrtstests enden am Sonntag

In Oberalm liegt Inzidenz bei 135

In Oberalm ging die Zahl der Neuinfektionen zunächst deutlich schneller zurück als erwartet. Vier Tage in Folge wurde kein einziger Fall registriert, sodass die Sieben-Tage-Inzidenz bis auf 135 fiel. „Es gab danach zwar wieder einige Neuinfektionen, aber es ist nicht davon auszugehen, dass es wieder zu einer völligen Trendumkehr kommen wird“, so Statistiker Filipp und erklärt: „Der Ausblick für beide Gemeinden stützt sich auf eine Analyse und Prognose der Neuinfektionen. Neben der Entwicklung der Vergangenheit in der jeweiligen Region wird auch die landesweite Entwicklung berücksichtigt.“