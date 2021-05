Pipeline-Betreiber zahlte Hackern 5 Mio. US-Dollar

Die Lage an den Tankstellen in den USA hatte sich zuletzt verschärft. Patrick De Haan von der Marktanalysefirma Gasbuddy teilte auf Twitter mit, im Bundesstaat North Carolina sei an 70 Prozent der Tankstellen kein Benzin mehr erhältlich. In Virginia seien 53 Prozent der Tankstellen betroffen, in South Carolina und Georgia sei es jeweils knapp jede zweite. Auch in anderen Bundesstaaten im Südosten der USA gab es demnach Engpässe.An den Zapfsäulen, an denen Autofahrer Sprit horteten, kam es teils zu chaotischen Szenen.