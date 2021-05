GAK schnappt sich Klagenfurt-Kapitän Rusek

Damit war nicht unbedingt zu rechnen: GAK bediente sich bei der Kärntner Konkurrenz, die noch mitten im Kampf um die Aufstiegs-Relegation kämpft und schnappte sich Kapitän Markus Rusek. Der routinierte Mittelfeldmann bringt es auf mehr als 191 Partien in der 2. Liga und 15 Bundesliga-Spiele. In den vergangenen Jahren lief der Wiener für FC Admira Wacker Mödling, SV Horn, SC Wiener Neustadt und in den vergangenen drei Spielzeiten für Austria Klagenfurt auf.