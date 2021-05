Corona-Ampel springt auch in NÖ auf Orange

Anders als im ursprünglichen Konzept vorgesehen, hat die Umschaltung der Ampel zwar eher nur psychologische und nicht auch an konkrete Maßnahmen gekoppelte Effekte. „Die Menschen spüren aber, dass sich ihre Anstrengungen gelohnt haben“, weiß man im Büro der Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig. Sogar die Entwicklung in den einstigen Sperrbezirken hat sich spürbar verbessert. Sowohl in Neunkirchen, als aber in den Bezirken Scheibbs und Wr. Neustadt liegt der Inzidenzwert jetzt deutlich unter 100. Im Bezirk Waidhofen an der Thaya wurde bis gestern indes überhaupt nur ein aktiver Fall gemeldet.