Slowakei stoppt Erstimpfungen mit AstraZeneca

Die Slowakei hat vorläufig den Einsatz des Impfstoffs von AstraZeneca für Erstimpfungen gegen Covid-19 gestoppt. Wer allerdings schon eine Dosis dieses Vakzins erhalten habe, bekomme auch die zweite Dosis, teilte das Gesundheitsministerium in Bratislava am Dienstag mit. „Derzeit prüft das Gesundheitsministerium mehrere Alternativen, wie wir in der Slowakei in diesem Zusammenhang weiter vorgehen werden“, hieß es auf der Homepage des Ministeriums.