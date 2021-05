Kogler: 6000 Fans im Stadion ab Juli möglich

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) hält eine Verdoppelung der ab 19. Mai geltenden Maximalzuschauerzahlen für Veranstaltungen von 3000 im Freiluftbereich und 1500 in Hallen ab Juli für möglich. Das sagte der Sportminister am Mittwoch bei einem Pressetermin in Wien, schränkte aber sogleich ein, dass es sich nur um eine Perspektive handle, Voraussetzung dafür sei eine auch dann noch gute Entwicklung der Coronazahlen.