Gastro und Tourismus: „Öffnung keinen Tag zu früh“

Der Handelsverband begrüßte die Rückkehr in den gewohnten Normalbetrieb mit Öffnungszeiten zwischen 6 und 21 Uhr: „Damit können die heimischen Konsumenten künftig wieder stressfrei nach der Arbeit einkaufen. Überdies wird dadurch eine Entzerrung der Kundenströme erleichtert, was aus epidemiologischer Sicht sinnvoll ist“, sagte Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will.