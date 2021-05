Indien-Rückkehr ohne Quarantäne

So kam es, dass die Frau trotz des Aufenthalts in einem Hochrisikogebiet noch am 26. April bei der Lidl-Filiale in der Münchner Bundesstraße einkaufen ging, ehe bei einem Schnelltest die Corona-Infektion bemerkt wurde. Inzwischen steht fest: Die Frau trägt die indische Mutation in sich. Auch eine Person aus ihrem Umfeld wurde positiv getestet. Zwei weitere Personen wurden als Kontaktperson der Kategorie 1, drei der Kategorie 2 identifiziert. Sie alle befinden sich inzwischen in überwachter Quarantäne.