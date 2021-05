Lockdown zu Ende: Feiern und Krawalle in Belgien

Nach fast sieben Monaten Lockdown haben am Samstag in Belgien die Terrassen von Bars und Cafés wieder geöffnet. Zahlreiche Menschen feierten die Lockerungen der Corona-Auflagen und genossen die ersten Getränke seit Langem an Tischen im Freien. In der Hauptstadt Brüssel schlug die ausgelassene Stimmung am Abend aber in Gewalt um, es kam zu Krawallen.