Thiem: „Ich habe sicher eine Lücke aufgerissen“

Muttertag? „Mamas sollte man jeden Tag verehren“

Das Halbfinale in Madrid war sein erstes im Jahr 2021. Zuvor waren das Achtelfinale bei den Australian Open und das Viertelfinale in Doha die Höhepunkte gewesen. Viel Grund zu feiern hatte Thiem also in der laufenden Saison noch nicht. Apropos Feiern: Der Muttertag ist für den ÖTV-Star nichts Besonderes. „Ich bin nicht so ein Fan vom Muttertag. Mamas machen jeden Tag sehr viel, die sollte man jeden Tag verehren“, schilderte der 17-fache ATP-Turniersieger seine Sicht.