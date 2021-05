LIVE ab 17 Uhr: SCR Altach gegen Austria Wien

Mit Jochen Fallmann als Vertreter des erkrankten Peter Stöger und frischen Kräften ist die Austria zum Bundesliga-Spiel in Altach aufgebrochen. Für die Wiener zählt im „Ländle“ am Samstag nur ein Sieg, um einerseits an den in der Qualifikationsgruppe führenden Hartbergern dran zu bleiben und andererseits die SV Ried nicht im Nacken zu haben. Zwei Zähler fehlen der Austria vier Runden vor Saisonende auf die Steirer, die Innviertler liegen drei Punkte hinter den Wienern. Mit dem LIVETICKER von sportkrone.at sind Sie dabei.