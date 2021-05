Hartberg holt dank kuriosem Tor Punkt gegen Ried

Bei einem Zweikampf in der Luft mit Seifedin Chabbi verletzte sich Sahin-Radlinger dann an der Unterlippe und musste behandelt werden, konnte jedoch trotz nicht komplett gestillter Blutung weitermachen. Rakowitz verpasste in der 78. Minute per Kopf die bis dahin beste Hartberger Chance. Sahin-Radlinger musste da ebenso wenig eingreifen wie beim Chabbi-Kopfball (80.). Zwei Minuten später setzte Rakowitz energisch nach, als der Ball mehrmals vom Boden an die Latte pendelte und bugsierte ihn über die Linie. In der 93. Minute rettete Sahin-Radlinger gegen Chabbi.