Rapids Ritzmaier: Traumtor nach Pannen-Freistoß

Denn der gefoulte Taferner lag noch immer am Boden und wurde vom eigenen Spieler aus wenigen Metern an der Hand getroffen, weswegen Rapid letztendlich den Freistoß zugesprochen bekam. Ritzmaier, der zuvor gefoult hatte, trat an und versenkte die Kugel aus rund 25 Metern genau im rechten Kreuzeck. Was für ein Treffer, was für eine Entstehung des Treffers ...