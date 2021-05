Rätselraten um die Zukunft Ramalhos

Nur Schwegler liegt noch vor Ramalho

Nach Auslandsstationen in Leverkusen und Mainz kehrte der Brasilianer in der Wintertransferperiode 2018 zurück in die Mozartstadt. Am Sonntag winkt ihm bei Sturm Graz sein 150. Bundesliga-Einsatz für die Bullen, sein 237. insgesamt. In der ewigen Ausländer-Bestenliste der Bullen fehlen ihm nur noch wenige Einsätze auf den Schweizer Christian Schwegler, der 246-mal für Salzburg auflief.