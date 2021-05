Verdächtiger kann „das Warum nicht erklären“

Die Edelweißstraße in Wals-Siezenheim: Familien-Idylle, zirpende Vögel, Stille, kaum Verkehr. Es ist ein prächtiges Haus mit der Nr. 8, knapp zehn Jahre alt mit einem weiß-goldenen Zaun, einem goldenen Namensschild am Postkasterl, blühenden Tulpen und zwei Stein-Engeln, die verträumt ins Leere blicken. Am Eingang zum liebevoll gepflegten Garten hängt ein Schild mit der Aufschrift: „Ich bin in meinem Garten“.