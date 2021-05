„Die Eintrittskarte fürs Play-off liegt bereit“

Doch bisher konnten die Innviertler in der Bundesliga vom TSV noch nie besiegt werden (0:2, 1:1, 2:3) - als einziges Team neben Salzburg! „Das letzte Spiel in Ried war bitter“, seufzt Schopp (der Kainz und Gollner gesperrt vorgeben muss, Luckeneder hat eine Erkrankung überstanden), „da haben wir nach 2:0-Führung noch 2:3 verloren. In allen drei Ried-Spielen war unsere Leistung gut, aber das Resultat hat nie gestimmt. Das muss sich ändern!“