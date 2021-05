Endlich Film ab in den steirischen Kinos

100 Jahre mit Mut über den Tellerrand geblickt

Das Publikum jedenfalls schätzt das kleine, aber feine Filmzentrum schon seit Anbeginn - gerade auch für dessen Blick über den Tellerrand. „Ich kann mich noch gut an den ,Schüler Gerber‘ erinnern. Niemand hat damals an den Film geglaubt. Wir waren die einzigen, die ihn hier in Graz gezeigt haben“, erzählt der Kinobetreiber mit funkelnden Augen. Und siehe da: „Die Schlange an Menschen reichte über das Eck des Hauses. Drei Monate war der Film ausverkauft.“ Das war 1981.