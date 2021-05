Ed Sheeran steigt als Sponsor bei England-Klub ein

Der britische Popstar Ed Sheeran steigt als Trikotsponsor bei seinem Lieblingsfußballclub Ipswich Town ein. Der langjährige Erstligist und UEFA-Cup-Sieger 1981, mittlerweile nur noch in der drittklassigen League One zu finden, gab am Donnerstag bekannt, dass mit dem Singer-Songwriter ein Vertrag über eine Saison abgeschlossen wurde.