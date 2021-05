Blitzschnell zu Bargeld mit CASHY

Auf cashy.at kann man Wertgegenstände wie z.B. Handys, Gold, Münzen, Uhren etc. innerhalb von Sekunden verkaufen oder gegen einen Kurzkredit eintauschen. Möglich macht das ein innovativer Algorithmus, der online und innerhalb von Sekunden den Wert für 40.000 Gegenstände individuell berechnet. Alles, was man für den Abschluss eines Pfandkredits benötigt, sind ein Wertgegenstand und ein amtlicher Lichtbildausweis. Steht die Bewertung fest, kann der Gegenstand per Post eingesandt, von einem Botendienst abgeholt oder bei Bedarf in zwei Shops in Wien und demnächst auch in Graz abgegeben werden. Danach erhält der Kunde sofort und anonym bares Geld oder den Betrag auf sein Konto bzw. via PayPal überwiesen. Einfacher und schneller geht es nicht!