Star-Trainer Jose Mourinho hat einen neuen Klub!

Fonseca muss gehen

Damit tritt er die Nachfolge von Paulo Fonseca an. Wie der aktuell nur auf Platz sieben stehende Klub am Dienstagvormittag bekannt gab, wird der auslaufende Vertrag des 48-jährigen Portugiesen nach zwei Saisonen nicht mehr verlängert. Die Hauptstädter waren im ersten Jahr unter dem ehemaligen Erfolgscoach von Schachtar Donezk (sieben Titel) Fünfter geworden. Am Donnerstag erwartet die Roma im Europa-League-Halbfinale nach der 2:6-Hinspiel-Niederlage gegen Manchester United das Aus.