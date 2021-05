Kultur: Reformation, Würde & Frage der Fairness

Dauerausstellung in Fresach

Die wissenschaftliche Aufbereitung durch Alexander Bach sowie die künstlerische Gestaltung durch Michael Seyer, einem Spezialisten für Landschaftsfotografie, sind tragende Säulen der Ausstellung, die bis 31. Oktober jeweils von Freitag bis Sonntag und da jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet ist. Die Dauerausstellung in Fresach befasst sich überdies mit Einblicken in die Aufgaben des Museumsvereins. „Abgestaubt und angefasert“ zeigt, was zu tun ist, um Objekte zu erhalten.