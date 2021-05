Fakt & Fake: Nachholbedarf bei digitaler Kompetenz

Das zeigt eine am Dienstag präsentierte Sonderauswertung zur PISA-Studie. Schüler mit benachteiligtem sozialem Hintergrund schnitten dabei in allen OECD-Ländern schlechter ab, Österreich gehört zu den Ländern mit besonders großem Abstand. Dabei zeigt der internationale Vergleich: Je öfter Jugendliche in der Schule geübt haben, wie man verzerrte Informationen erkennt, umso besser schnitten sie bei dieser Aufgabe ab - unabhängig vom sozialen Hintergrund.