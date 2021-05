Polizistin löste mit Waffentransport Einsatz aus

Fünf Streifenwagen der Polizei rückten am Dienstagvormittag zum Kremser Südtirolerplatz aus. Eine aufmerksame Passantin beobachtete eine Frau, wie diese mit der Waffe in der Nähe des Steiner Tors „spazierte“ und alarmierte sofort die Polizei. Schnell machten daraufhin auch Gerüchte, dass ein mit einem Maschinengewehr bewaffneter Mann in der Kremser Landstraße gesichtet worden sei, die Runde.