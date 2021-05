Arsenal-Kauf: Spotify-Gründer lässt nicht locker

Ek hatte in der vergangenen Woche gesagt, er habe genug Geld für die Übernahme von Arsenal. Kroenke und sein Sohn Josh hatten aber erklärt, sie stünden „zu 100 Prozent hinter Arsenal“ und seien an einem Verkauf nicht interessiert. Der US-Amerikaner Kroenke steht wie zahlreiche andere Klub-Eigentümer wegen der Pläne für eine europäische Super League in der Kritik. Arsenal sollte zu den zwölf Gründungsmitgliedern gehören.