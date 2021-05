Ab 21 Uhr: Schafft PSG bei ManCity noch die Wende?

Auch deshalb haben die Franzosen die Wiederholung der Final-Teilnahme aus dem Vorjahr noch nicht abgehakt. „Ich werde der erste Krieger sein, der für die Mannschaft in den Kampf ziehen wird“, kündigte Neymar martialisch an. Ob Kylian Mbappe, der im Hinspiel kein Faktor war und sich an der Wade verletzte, im Etihad Stadium dabei sein kann, entscheidet sich wohl recht kurzfristig. Beim 2:1-Sieg in der Liga stand der pfeilschnelle Stürmer nicht im Kader von Trainer Mauricio Pochettino, und auch das Sonntagstraining fand ohne den Weltmeister statt. Sicher fehlt Mittelfeld-Spieler Idrissa Gueye nach seiner Roten Karte.