Verkehrsrowdy ging Beamten gleich zweimal ins Netz

Einen zu schnell fahrenden Pkw-Lenker wollte die Polizei am 1. Mai auf der Autobahn bei Wals stoppen. Der 25-jährige Flachgauer beschleunigte jedoch und flüchtete, wobei er die Autobahn verließ und danach mehrere Stopptafeln sowie Sperrlinien ignorierte. Mit waghalsigen Überholmanövern und weit überhöhter Geschwindigkeit bog er von der Innsbrucker Bundesstraße in einen kleinen Seitenweg ab, sprang aus dem Auto und versuchte zu Fuß zu flüchten. Er versteckte sich in einem naheliegenden Gebäude, wo ihn die Polizisten auffanden.