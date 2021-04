LIVE: RB Leipzig muss im Cup bei Werder Bremen ran

Alles andere als ein Erfolg der Leipziger wäre eine große Überraschung, auch da sich die Bremer mit sieben Liga-Niederlagen in Folge im Sinkflug befinden. Dazu fällt mit Marco Friedl eine wichtige Defensiv-Stütze des sechsfachen Cup-Siegers aus. Der 23-jährige Tiroler hat in dieser Saison in der Liga in 31 Runden nur einmal - wegen einer Gelbsperre - gefehlt. Bis auf zweimal spielte der ehemalige ÖFB-U21-Teamverteidiger immer durch. Einen Einsatz verhindert eine Beckenprellung, die er sich bei der 1:3-Niederlage bei Union Berlin zugezogen hatte.