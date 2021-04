Rapid-Pechvogel muss seine Karriere mit 25 beenden

Super-Talent

Exakt eine Woche nach seinem 20. Geburtstag stand der im Sommer 2010 aus der Jugend vom SC Sopron nach Hütteldorf gekommene Tamas Szanto erstmals im Profikader des SK Rapid. Am 25. Februar 2016, „ersparte“ der damalige Cheftrainer Zoran Barisic dem hochtalentierten Ungarn sein Debüt, dieses feierte der Mittelfeldspieler mit feiner Technik dann am 31. Juli des selben Jahres unter Mike Büskens, der ihn bei einer 0:1-Niederlage in Altach in der 63. Minute für den isländischen EURO-Helden Arnor Ingvi Traustason ins Spiel brachte. In dieser Saison avancierte der mehrfache ungarische Nachwuchsnationalteamspieler zum absoluten Stammspieler und brachte es auf 38 Pflichtspieleinsätze, bei denen er fünf Treffer erzielen und drei weitere Tore vorbereiten konnte.