Albtraum auf der „West“: Reifenplatzer bei Vollgas

Beide Pkw Schrott

Das Fahrzeug des 36-Jährigen rollte schwer beschädigt aus und kam am Pannenstreifen zum Stillstand. Auch das Fahrzeug des 34-Jährigen kam schwer beschädigt am ersten Fahrstreifen zum Stillstand. Der 36-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung Neuhofen in das Unfallkrankenhaus Linz eingeliefert.