„Auferstehung“ weckt Final-Träume von Guardiola

Mit einem 1:1 bei Real Madrid hatte sich Chelsea tags zuvor eine gute Ausgangsposition für das Semifinal-Rückspiel in der Champions League verschafft. Am Mittwoch erlebte das Gästeteam einen noch besseren Abend. Manchester City drehte in Paris ein 0:1 in ein 2:1 und hat beste Chancen auf den Einzug ins Endspiel.