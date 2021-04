Samsung-Familie zahlt Milliarden Erbschaftsteuer

Nach dem Tod von Samsung-Chef Lee Kun-hee zahlt die Familie umgerechnet rund neun Milliarden Euro an Erbschaftssteuer - eine der höchsten Summen, die jemals erhoben wurden. Die Familie teilte am Mittwoch mit, die Steuern über einen Zeitraum von fünf Jahren in sechs Raten zu begleichen. „Es ist unsere staatsbürgerliche Pflicht und Verantwortung, alle Steuern zu zahlen“, hieß es in einer Erklärung, die sonst keine Details darüber enthielt, wie die Familie die Summe stemmen will.