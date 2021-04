Bissiger Neuzugang: Alligator crasht Training

Ein Alligator hat sich diese Woche in Orlando bei einer Fußball-Trainingssession nicht daran gehalten, dass diese eigentlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit angesetzt war. Das Reptil näherte sich den Spielern des Major-League-Soccer-Klubs Toronto FC, die wiederum beobachteten in sicherem Abstand das Schauspiel. Ein Verantwortlicher versuchte, in einem Golf-Cart sitzend das Krokodil vom Platz zu treiben.