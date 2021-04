Washington Capitals gewinnen mit Raffl vor Fans

Doppelt Grund zur Freude hatten Michael Raffl und die Washington Capitals am Dienstag in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL. Die Capitals übernahmen mit einem 1:0-Heimsieg über die New York Islanders die Führung in der East Division und spielten erstmals in dieser Saison vor Zuschauern. 2133 Fans erlebten den Erfolg in der Capital One Arena live mit.