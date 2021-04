Willem-Alexander: Schlechte News am 54. Geburtstag

Wegen seines kontroversen Umgangs mit der Corona-Pandemie ist der niederländische König Willem-Alexander an seinem 54. Geburtstag am Dienstag mit drastisch gesunkenen Beliebtheitswerten konfrontiert worden. Von 76 Prozent im April vergangenen Jahres ging der Zustimmungswert des Monarchen auf nun 57 Prozent zurück, wie eine Umfrage im Auftrag des öffentlich-rechtlichen Senders NOS ergab. Am Dienstag wurde in den Niederlanden der Königstag begangen. Viele Niederländer kleideten sich an dem Feiertag zu Ehren des Königs orange. Die Königsfamilie zeigte sich in Eindhoven und lächelte tapfer in die Kameras.