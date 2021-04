Tiroler Rad-Zwillinge: Seite an Seite ins Ziel

„Wir sind froh, dass der Frauenradsport so einen Stellenwert bekommen hat. Es war ein kurzes, aber sehr intensives Rennen“, sagten die 24-jährigen Tirolerinnen. In der Gesamtwertung der Liga verteidigte Burgenlands Bahnspezialistin Verena Eberhardt mit Rang vier ihr „Krone“-Leadertrikot: „Schön, dass ich nur eine Woche nach den Bahnrennen in Gent auch auf der Straße vorne mitfahren kann!“ Das nächste Rennen für Österreichs Frauen wartet am 19. Juni bei den Österreichischen Meisterschaften im Einzelzeitfahren.