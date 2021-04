George Nussbaumer: Schwarze Stimme, großes Herz

Zahlreiche Tonträger, umjubelte Auftritte seit den 80er-Jahren, ein Millionenpublikum beim Song-Contest und der Toni-Russ-Preis: An Highlights mangelte es in der Karriere des blinden Sängers wahrlich nicht. Umso überraschender, dass George erst vor gut einem Monat mit „Did anybody say it would be easy" (Hat jemand behauptet, dass es einfach wird?) seine erste CD nur mit Eigenkompositionen präsentierte.